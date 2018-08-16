Elazığ'da operasyon sonucu uyuşturucu ve makineli tüfek ele geçirildi

Elazığ'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu uyuşturucu ve makineli tüfek ele geçirildi.

Alınan istihbarat üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir eve operasyon düzenledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Evde yapılan aramada, 18 kök kenevir, 12 gram kenevir bitkisi tohumu, 86 gram kubar esrar maddesi, menşei belirsiz bir adet 38 kalibrelik makineli tüfek, 2 adet şarjör, 97 adet 38 kalibrelik fişek ve 1 adet boş 38 kalibrelik boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.





Kaynak: Ajanslar