Elazığ'da bir PKK'lı terörist teslim oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin bir hafta kadar önce örgütten kaçtığı edinilen bilgiler arasında.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin bir hafta kadar önce örgütten kaçtığı edinilen bilgiler arasında.

KARAKOLA TESLİM OLDU



Elazığ'da terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ilçedeki Üçocak Beldesi Jandarma Karakoluna teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Teröristin yaklaşık bir hafta önce örgütten kaçtığı, ilçe kırsalında saklandıktan sonra jandarmayla irtibata geçtiği ve güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu silahsız teslim olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Ajanslar