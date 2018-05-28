El frenini çekmeyi unutan kadını babası kurtardı!

Adana'da el freni çekilmeyince Seyhan Nehri'ne düşen araçtaki kadın, suya atlayan babası tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Seyhan Nehri üzerinde bulunan eski baraj kapakları bölümü yakınlarında park halindeki Nuri Göz'e ait 80 AFF 466 plakalı hafif ticari araç, içerisinde Çizem Göz bulunduğu esnada el freni çekilmediği için nehre doğru hareket etti.

Nehre düşen araçta mahsur kalan Göz'ü kurtarmak için babası Nuri Göz suya atladı. Kızını araçtan çıkartmak için taşla ön camı kırmaya çalışan baba, bu girişiminde başarısız olunca aracın yan camını kırdı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Camı kırmasının ardından aracın bir kapısını da açmayı başaran Nuri Göz, kızını kıyıya çıkarttı.

Olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolleri yapılan baba ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, baba Göz'ün araçta oturdukları sırada bir arkadaşını görünce el frenini çekmeyi unutup indiği iddia edildi.

Kaynak: AA