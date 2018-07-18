Ekrem Kerem Oktay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar?

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti. Ajanshaber sizin için Ekrem Kerem Oktay kimdir sorusuna cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu haberin ardından vatandaşlar Ekrem Kerem Oktay kimdir sorusuna cevap arıyor. Ajanshaber dizin için Ekrem Kerem Oktay ne iş yapar gibi birçok sorunuza cevap verdi.

EKREM KEREM OKTAY KİMDİR?

Ekrem Kerem Oktay, 1982 yılında Ankara’da doğdu.

2000 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde okumaya hak kazanan Oktay, 2003 yılında gerçekleştirilen öğrenci konseyi seçimlerinde 10 yıldır öğrenci konseyini elinde bulunduran gruba karşı Başkanlık seçimlerini kazandı. Bu başarının ardından 2004 yılında Prag’da düzenlenen Genç Liderler Zirvesi’ne davet edilerek Türkiye temsilcisi sıfatıyla zirvede yer aldı.

Lisans eğitiminin ardından kazandığı Jean Monnet bursuyla Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı.

EKREM KEREM OKTAY NE İŞ YAPAR ?

Yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Oktay, merkezi Ankara’da bulunan bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Ekonomi Politika Araştırmaları Vakfı (TEPAV) bünyesinde Analist olarak göreve başladı. Oktay bu kurumdaki görevinde makro ekonomi politikalar ve bu politikaların sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yürüttü.

Yoğun iş ve eğitim hayatı sırasında öncelik addettiği şekilde partide aktif görevler üstlendi. 2007 yılında Çankaya İlçe Delegesi, Ankara İl Delegesi, ve Kurultay Delegesi olarak seçildi. 2010 yılında Çankaya İlçe, Ankara İl ve Kurultay Delegeliği’ne yeniden seçildi. 33.Olağan ve 18. Olağanüstü Kurultaylar da Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi.

Oktay, halen Türkiye Ekonomi Politika Araştırmaları Vakfı (TEPAV) bünyesinde Analist olarak çalışmakta ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doktora Eğitimini sürdürmektedir.

Ekrem Kerem Oktay’ın uzmanlık alanları; AB Hukuku, Makro Ekonomi Politikalarının Sosyal ve Anadolu Şehirleri’nin Ekonomik Kalkınma Süreçleridir.

2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Oktay'ı Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Başdanışman olarak atadı.

27.Dönem CHP Ankara milletvekili adayıdır.

Kaynak: AjansHaber