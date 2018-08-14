Ekonomik savaşa karşı Sağlık Bakanlığı da harekete geçti

Türkiye’ye açılan ekonomik savaşa karşı Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Bunun için ithal ürünlerin alımını azaltmak için çalışma başlatıldı.

Türkiye’de en çok para harcanan alanların başında sağlık sektörü geliyor. Dünyada en çok ilaç kullanan ve sağlık hizmetine en sık başvuran ülkelerden olan Türkiye’nin kullandığı ürünlerin çoğu ithal olup yılda 125 milyar doların üzerinde harcama yapılıyor. Sağlık Bakanlığı da harekete geçerek, bu harcamaların yurt içinde kalması için bir dizi çalışma başlattı.

YERLİ İLAÇ VE CİHAZ KONUSUNDA ÇALIŞMA

Konuyla ilgili Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre tıbbi cihaz ve ilaç AR-GE’si yapan yerli firmalara verilen destek arttırılacak. Bilimsel katkı, laboratuvar hizmeti ve maddi destek de bunlar arasında yer alacak.Bunun yanı sıra yerli ilaç ve cihaz konusunda da Türk firmalarının bürokratik işlemlerini kolaylaştıracak bazı çalışmalar hayata geçirilecek.

CARİ AÇIK DÜŞECEK

Bakanlık yerli firmalar haricinde yatırımını Türkiye’ye yapan yabancı ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerine de büyük destek sağlayacak. Bu kapsamda sağlığa harcanan milyar dolarlar yurt içinde tutularak cari açığın önemli oranda düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca Bakanlık, sağlık turizminden büyük pay almak için de çalışmalarına hız verdi.

KRİZ FIRSATA ÇEVRİLECEK



Kuru fırsata çevirmeye hazırlanan Bakanlık, dövizin yüksek olması sebebiyle yabancı turistlere yönelik fiyatları daha cazip hale getirecek. Böylece yabancı turistlere sağlık turizmi kapsamında verilecek olan hizmeti ‘cazip ve kaliteli hizmet’ sloganıyla Türkiye’ye çekecek. Bakanlık bu kapsamda önümüzdeki yıllarda değeri milyarlarca dolara ulaşan döviz getirisi sağlayacak.

Kaynak: Ajanslar