Ekonomide 15 Temmuz ruhu: THY, ABD reklamlarını durdurdu

Sosyal medyada başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına destek veren büyük firmaların ardından THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de reklam verilmeyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), reklam çalışmalarına ABD'yi dahil etmeyecek.

''MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ''

Sosyal medyada başlatılan 'ABD'ye reklam verme' kampanyası THY'den karşılık buldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

TÜRK TELEKOM'DAN DA DESTEK



Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilişkin açıklamasında, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.

Kaynak: Ajanslar