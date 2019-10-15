TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
EKONOMİ 15.10.2019, 14:07
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, 16 Ekim Çarşamba günü saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Yıldırım'ın açıklamaları, ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.