SGK'dan Kadınlar İçin Erken Emeklilik Müjdesi (Gerekli Şartlar Neler)

Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik başvurusu yapılabiliyor mu? Doğum borçlanması için ne yapmak gerekiyor? SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Merak edilen bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

EKONOMİ 12.12.2019, 14:07 12.12.2019, 14:17
SGK'dan Kadınlar İçin Erken Emeklilik Müjdesi (Gerekli Şartlar Neler)

Bayan vatandaşlarımızın emeklilik konusunda en çok sorun yaşadığı konuların başında doğum öncesi ve sonrası mesailerine ara vermek zorunda olmalarından dolayı sigortalarının yatırılmamış olması doldurmaları gereken prim gün gün sayısını dolduramamış olmaları gelmektedir.

SGK erken emeklilik talebi ve koşulları, devlet tarafından belirlenmiştir. Erken emeklilik için kullanılan farklı yöntemler bulunur. Askerlik borçlanması sayesinde erken emekliye ayrılma, doğum borçlanması ile erken emekliye ayrılma, bu yöntemlerden birkaçıdır.

Bu yöntemler ile erken emekliye ayrılmak için SGK il veya İlçe Müdürlüklerine, Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekir.

SGK erken emeklilik yöntemleri, şartları ve başvurularına ilişkin detayları alt başlıklar içerisinden öğrenebilirsiniz. SGK Erken Emeklilik Yöntemleri SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir.

Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Er veya erbaş olarak yapılan ve prim ödemesi alınan günler, çalışma günlerine ekletilerek, erken emeklilik sağlanır.

Çalışan anneler ise doğum yapmaları halinde, prim süreleri üzerinden erken emeklilik için başvuru yapabilir. Bu yöntemler hakkında detayları ve başvuru adımlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik SGK’dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

• Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.

• Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir

. • Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.

• Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.

Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.

Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur. Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik Başvurusu SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı, Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır.

SGK erken emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:

• Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilmelidir.

• Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi götürülmelidir.

• Kurum aracılığı ile ‘’ doğum borçlanması başvuru formu’’ doldurulmalıdır

. • Erken emeklilik için başvuru yapılacağı iletilip, form eksizsiz doldurulmalıdır.

• Form kurum tarafından kayda alınır.

• Sonuçlar başvuru yapılan kurumdan takip edilip, olumlu sonuç alınması halinde erken emeklilik koşulundan faydalanılır.

DOĞUM BORÇLANMASI HESABI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken ilk kural, doğum borçlanmasının alt ve üst sınırlarının oluşudur. Alt sınırı açıklanan brüt asgari ücret olurken, üst sınır ise brüt asgari ücretin yaklaşık 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

Aylık brüt ücret 30’a bölünür ve prime esas günlük kazanç ortaya çıkar. Ortaya çıkan ücretin %32’si de günlük doğum borçlanması miktarını ortaya koyar.

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması için ödeyeceğiniz günlük; – En düşük doğum borçlanma tutarı 27,28, – En yüksek doğum borçlanma tutarı ise; 177,35 TL'dir. 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması miktarları – 1 aylık doğum borçlanması primi 818,4 TL – 2 aylık doğum borçlanması primi 1.636,8 TL – 3 aylık doğum borçlanması primi 2.455,2 TL – 6 aylık doğum borçlanması primi 4.910,4 TL – 1 yıllık doğum borçlanması primi 9.820,8 TL – 2 yıllık doğum borçlanması primi 19.641,6 TL şeklinde olmaktadır.

Askerlik Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik SGK’dan erken emeklilik için askerlik borçlanması yöntemi kullanılabilmektedir. Erkeler uzun süreli olarak yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik sürelerini kullanarak, erken emekli olurlar.

Askerlik borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için şartlar, şu şekilde sıralanır:

• Askerlik borçlanması ile erken emeklilikten, 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamlarında yer alanlar faydalanır.

• Askerlikten muaf sayılmış kişiler, erken emeklilik koşullarından yararlanamazlar.

• Askerlik borçlanmasından faydalanmak için askerliğin er veya erbaş olarak yapılmış olması gerekir.

• Yedek subaylar okulda okudukları, hazırlık süresini askerlik borçlanmasına ekleyebilir.

Bu şartların sağlanması ile SGK erken emeklilik olanağından faydalanılır. Askerlik borçlanması ile erken emekli olabilmek için SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulur.

Başvuru için izlenecek aşamaları ve evrakları, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz. Askerlik Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik Başvurusu SGK erken emeklilik için askerlik borçlanması müracaatı, SGK İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılır.

Başvuru için izlenmesi gereken adımlar, şu şekilde sıralanır:

• Kişi öncelikle, çalıştığı kurumdan ‘’erken emeklilik başvuru formu’’ talep etmelidir. Bu form doldurulur.

• Form ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte İl veya İlçe SGK Müdürlüğüne gidilir.

• Müdürlük çalışanlarına askerlik borçlanması ile erken emeklilik koşullarından yararlanılmak istendiği iletilir.

• Form kayda alınır. • Olumlu cevap hakkında bilgi, SGK İl Müdürlükleri’nden öğrenilmektedir.

• Olumlu cevap alanlar, erken emeklilik koşullarından faydalanmaktadır.

#SGK #Kadın #Erken Emeklilik
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