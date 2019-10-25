Merkez Toplam Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri toplamda 104 milyar 494 milyon dolara yükselerek çıkışını sürdürdü.

EKONOMİ 25.10.2019, 10:55 25.10.2019, 11:11
Merkez Toplam Bankası rezervleri yükseldi

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler

28.12.2018 

19.950 

71.980 

91.930 

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019 

20.834

75.408

96.242

26.04.2019 

20.432

73.284

93.716

31.05.2019 

20.517 

75.038 

95.555 

28.06.2019 

22.853 

73.544 

96.397 

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

02.08.2019 

23.169 

75.400 

98.569 

09.08.2019

24.893

79.217

104.110

16.08.2019

25.266

77.423

102.689

23.08.2019

24.708 

76.826

101.534

29.08.2019 

25.709 

75.796 

101.505 

06.09.2019

25.567 

76.285 

101.852 

13.09.2019

24.952

75.923 

100.875 

20.09.2019 

25.855 

77.184 

103.039 

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

04.10.2019

25.990

79.841

105.831

11.04.2019 

25.809 

78.396 

104.205 

18.10.2019 

26.409 

78.085 

104.494 
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