Merkez Toplam Bankası rezervleri yükseldi

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):