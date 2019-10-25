Merkez Toplam Bankası rezervleri yükseldi
Merkez Bankası rezervleri toplamda 104 milyar 494 milyon dolara yükselerek çıkışını sürdürdü.
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervi
|
Brüt Döviz Rezervi
|
Toplam Rezervler
|
28.12.2018
|
19.950
|
71.980
|
91.930
|
25.01.2019
|
19.862
|
73.470
|
93.332
|
22.02.2019
|
20.549
|
79.122
|
99.671
|
29.03.2019
|
20.834
|
75.408
|
96.242
|
26.04.2019
|
20.432
|
73.284
|
93.716
|
31.05.2019
|
20.517
|
75.038
|
95.555
|
28.06.2019
|
22.853
|
73.544
|
96.397
|
26.07.2019
|
23.417
|
74.971
|
98.388
|
02.08.2019
|
23.169
|
75.400
|
98.569
|
09.08.2019
|
24.893
|
79.217
|
104.110
|
16.08.2019
|
25.266
|
77.423
|
102.689
|
23.08.2019
|
24.708
|
76.826
|
101.534
|
29.08.2019
|
25.709
|
75.796
|
101.505
|
06.09.2019
|
25.567
|
76.285
|
101.852
|
13.09.2019
|
24.952
|
75.923
|
100.875
|
20.09.2019
|
25.855
|
77.184
|
103.039
|
27.09.2019
|
26.051
|
75.655
|
101.706
|
04.10.2019
|
25.990
|
79.841
|
105.831
|
11.04.2019
|
25.809
|
78.396
|
104.205
|
18.10.2019
|
26.409
|
78.085
|
104.494