Elektrikli çit üretip 90 ülkeye ihraç ediyorlar

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, tarım ürünleri ve arı kovanlarının yaban hayvanlarından korunması amacıyla ürettikleri elektrikli çitleri 90 ülkeye ihraç ediyor.

Elektrikli çit için Ar-Ge çalışmalarına 4 yıl önce başlayan şirket, iki senedir seri üretim yapıyor.

Tarım ürünleri ve kovanları yaban hayvanlarından koruyan ve Türkiye'nin 700 noktasında satışa sunulan sistem, Balkan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 90 ülkeye satılıyor.

Firmanın üretim sorumlusu Ahmet Soner Özdoğan, AA muhabirine, elektrikli çitlerin dünyada 30 yıldır yaygın olduğunu söyledi.

Bu sistemi yerli imkanlarla üretmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Özdoğan, "Güneş enerjisini kullanarak çiftçimize faydalı olmak için bu sektöre atıldık. Çiftçinin dostu, ürettiği ürünleri koruyan bir sistem. Ürünler yaban hayvanları tarafından ziyan ediliyordu. Bu sistem çiftçilerin yetiştirdiği sebzeyi, meyveyi ve arıcıların ballarını yabani hayvanlardan koruyor." dedi.

Bursa'da çiftçilerin yaban hayvanları nedeniyle patates ekemediği dağlık bir bölgede sistemi denediklerini ve olumlu sonuçlara ulaştıklarını dile getiren Özdoğan, gerekli onayları alıp üretime geçtiklerini aktardı.

İhracat yaptıkları ülkelerdeki müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Başka ülkeler yeni bir ürüne ön yargılı davranabiliyor. Yaklaşık iki yıldır bu testlerden başarıyla geçtik. 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok Balkan ülkeleri ile Afrika ülkeleri bizi tercih ediyor. Türkiye'nin de 700 noktasında arıcılar ve çiftçilerin yanındayız. Bu ürünler daha önce ithal ediliyordu. Bu ithalatın önüne geçmeye başladık. Geçen yıl yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptık. Bu rakamı her geçen yıl daha da artırarak Türkiye'nin bu konuda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacağız."

Özdoğan, güneş panelli sistemlerin, elektriğin olmadığı yerlerde kullanıldığını belirtti.

Elektrikli çitin çalışma prensibine değinen Özdoğan, "Korumak istediğimiz alanın etrafı iletken bir telle çevriliyor ve buraya 10 bin volt elektrik veriliyor. Akımı çok düşüktür, insana zarar vermez. Bu sistem yaban hayvanlarını geri püskürtür." ifadelerini kullandı.