Devletten Tam 1150 TL
İş arayan herkese müjde devlet tam 1150 tl veriyor
EKONOMİ 10.12.2019, 11:09
İşsizlere ve iş arayanlara müjdeli haber devletten geldi.
İş arayan herkes işkur aracılığı ile katılacağı eğitim programı dahilinde kazançlı çıkacak.
Devlet sosyal yardım alanlarında iş gücünde katılmasını teşvik ediyor.
Yaklaşık 50 bin personel alınacak.
işkur sistemine kayıtlı olan 45 bin üzeri açık ilan bulunuyor.
En çok beden işçisi makinacı garson temizlik görevlisi ve bir çok daha fazlası.
Beden İşçisi: 373
Makinacı :1,957
Satış temsilcisi :1535.
Temizlik görevlisi: 1522
Garson : 978
Ön Muhasebe:720
Güvenlik görevlisi: 549
Depo görevlisi 519
Büro memuru 456
Elektrikçi 382
Kasiyer: 358
,Paketleme işçisi: 356
Ütücü :319
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