Devletten Tam 1150 TL

İşsizlere ve iş arayanlara müjdeli haber devletten geldi.

İş arayan herkes işkur aracılığı ile katılacağı eğitim programı dahilinde kazançlı çıkacak.

Devlet sosyal yardım alanlarında iş gücünde katılmasını teşvik ediyor.

Yaklaşık 50 bin personel alınacak.

işkur sistemine kayıtlı olan 45 bin üzeri açık ilan bulunuyor.

En çok beden işçisi makinacı garson temizlik görevlisi ve bir çok daha fazlası.

Beden İşçisi: 373

Makinacı :1,957

Satış temsilcisi :1535.

Temizlik görevlisi: 1522

Garson : 978

Ön Muhasebe:720

Güvenlik görevlisi: 549

Depo görevlisi 519

Büro memuru 456

Elektrikçi 382

Kasiyer: 358

,Paketleme işçisi: 356

Ütücü :319