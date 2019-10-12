Bitcoin para borsaları hareketlendi

Bitcoin de oluşan fırtına öncesi sessizlik son buldu, Yükseleceğini bekleyen bitcoin yatırımcısı 10 bin dolardan 8 bin dolara düşmesi ile hayal kırıklığı yaşattı. Bitcoin de oluşan bu sıkışma panik havası ile 7800 dolar seviyesine kadar düşüp 8.500 dolarda sabitlendi. Peki bundan sonra ne olacak bitcoin 9000 doların altını alım fırsatı olarak belirleyen uzmanlar son düşüşten sonra bekleme de kalın diye açıklamalar yaptılar. 200 günlük haraketli ortalama olan 8300 dolar seviyesi çok kritik, baktt ın beklentileri karşılamaması da yatırımcıları bitcoin almakta gevşetiyor. 2000 bitcoin satışı yapan bir balina grubunun sebeb olduğunu belirten bitcoin uzmanları altcoinlere de bir göz atılması gerektiğini söylüyor.