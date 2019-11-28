Beklenen Açıklama Geldi

Geçtiğimiz aylarda aşırı yağmurlar sonucu heyelan meydana gelmişti ve bir kişi vefat etti ve bir çoğununda evleri yıkıldı,

Bu mağduriyeti gidermek için Ak Parti il başkanı Mustafa keskin Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir’in girişimleri ile Düzce’de selden hasar gören ilçelere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından AFAD’ın ödenek talebi gerçekleşmişti. Söz konusu talep onaylandı ve ödemelerin bir hafta içerisinde ilçe belediyelerine aktarılacağı açıklandı.

Kim Ne kadar ücret alacak

Bunun üzerine ilçelere gönderilecek olan tutarlarda belli oldu.

Buna göre Akçakoca ilçesine 3 milyon 30 bin TL,

Cumayeri ilçesine 2 milyon 50 bin TL,

Gölyaka ilçesine 400 bin TL,

Gümüşova ilçesine 540 bin TL,

Kaynaşlı ilçesine 90 bin TL,

Yığılca ilçesine 360 bin TL şekilde belirlendi.

Ödemeler bir hafta içerisinde ilçe belediyelerinin hesaplarına yatırılacak.