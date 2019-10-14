Altın piyasası son durum

Bugün altın fiyatları ne oldu ? çeyrek altın,gram altın fiyatları

EKONOMİ 14.10.2019, 10:42 14.10.2019, 11:29
Altın piyasası son durum

Bugün altın fiyatları yükselişte! 14.10.2019 itabarıile altın piyasası yeniden yükselişe geçti 

Altın piyasasının kalbi kapalı çarşı,da güncel altın fiyatları şöyle : 24 ayar külçe altının gram fiyatı 281,62

cumhuriyet altın fiyatı 1.894,00 liradan başlayan fiyatlardan işlem görüyor.

Son dakika 14 ekim altın fiyatları.

Gram altın:                          281,40 -281,62  TL.

Altın/ons($)Fiyatı              1.485,54-1.485,71

Çeyrek altın fiyatı:              450,25-460,45 TL.

Yarım altın:                        897,70-920,91 TL

Cumhuriyet altını Fiyatı : 1.867,00-1.895 TL

Ata altın fiyatı:                 1.875,32-1.903,80 TL

18 ayar bilezik gram fiyatı :   205,42-205,58 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı:    256,64-256,83 TL

#Altın #Piyasa
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