Altın piyasası son durum
Bugün altın fiyatları ne oldu ? çeyrek altın,gram altın fiyatları
EKONOMİ 14.10.2019, 10:42 14.10.2019, 11:29
Bugün altın fiyatları yükselişte! 14.10.2019 itabarıile altın piyasası yeniden yükselişe geçti
Altın piyasasının kalbi kapalı çarşı,da güncel altın fiyatları şöyle : 24 ayar külçe altının gram fiyatı 281,62
cumhuriyet altın fiyatı 1.894,00 liradan başlayan fiyatlardan işlem görüyor.
Son dakika 14 ekim altın fiyatları.
Gram altın: 281,40 -281,62 TL.
Altın/ons($)Fiyatı 1.485,54-1.485,71
Çeyrek altın fiyatı: 450,25-460,45 TL.
Yarım altın: 897,70-920,91 TL
Cumhuriyet altını Fiyatı : 1.867,00-1.895 TL
Ata altın fiyatı: 1.875,32-1.903,80 TL
18 ayar bilezik gram fiyatı : 205,42-205,58 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı: 256,64-256,83 TL