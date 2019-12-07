Altın Fiyatları yükselir mi düşer mi
ABD Çin geriliminin altın fiyatları üzerindeki etkisini ve olası bir anlaşma veya anlaşmama durumunda altın fiyatlarının tepkisi ne olur.
EKONOMİ 07.12.2019, 09:59
Amerika Çin anlaşmasına bağlı olarak sürekli haber akışları oluyor, anlaşma olacakmı olmayacakmı derken Huawei ve hongkong daki olaylar ile ters düşen iki büyük devlet birde Hong Kong daki olarlar ile Trump ın de imzaladığı Amerikan kongresinde alınan kararlar ile ilişkiler daha çok gerginleşti. Trump un bir anlaşıp, anlaşmadığı Çin ile ilişkiler Altının grafiğini belirleyecektir. Ons fiyatı 1.550 dolara kadar yükselen altın daha sonra 1440 dolara kadar düşmüştü, uzman yorumları her ne kadar Altının yükseleceği yönde olsada devamlı ters köşeye düşen yatırımcı bu dönemde bekleme de kalmasında fayda olduğu söyleniyor.
6 Aralık 2019 Altın ons fiyatı: 1460 dolar
6 Aralık 2019 Altın gram fiyatı 271 Türk lirası olarak haftayı kapamıştır.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
|İmsak
|06:37
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:01
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|25
|3. Başakşehir
|13
|25
|4. Beşiktaş
|13
|24
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Alanyaspor
|13
|22
|7. Malatyaspor
|14
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Göztepe
|13
|17
|10. Denizlispor
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|14
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|14
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Burnley
|15
|18
|13. Brighton
|15
|18
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. West Ham
|15
|16
|16. Aston Villa
|15
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|34
|2. Barcelona
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|16
|26
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Villarreal
|16
|19
|13. Real Betis
|15
|19
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|16
|9
|20. Leganés
|15
|6