Altın Fiyatları yükselir mi düşer mi

Amerika Çin anlaşmasına bağlı olarak sürekli haber akışları oluyor, anlaşma olacakmı olmayacakmı derken Huawei ve hongkong daki olaylar ile ters düşen iki büyük devlet birde Hong Kong daki olarlar ile Trump ın de imzaladığı Amerikan kongresinde alınan kararlar ile ilişkiler daha çok gerginleşti. Trump un bir anlaşıp, anlaşmadığı Çin ile ilişkiler Altının grafiğini belirleyecektir. Ons fiyatı 1.550 dolara kadar yükselen altın daha sonra 1440 dolara kadar düşmüştü, uzman yorumları her ne kadar Altının yükseleceği yönde olsada devamlı ters köşeye düşen yatırımcı bu dönemde bekleme de kalmasında fayda olduğu söyleniyor.

6 Aralık 2019 Altın ons fiyatı: 1460 dolar

6 Aralık 2019 Altın gram fiyatı 271 Türk lirası olarak haftayı kapamıştır.