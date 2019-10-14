75-80 Milyonu aşacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya,

Avrupa'da 800 milyona yakın nüfus bulunduğunu, bu insanların tur operatörleriyle, paket turlarla seyahat etmeye alışkın olduklarını anlatan Bağlıkaya, ülkenin tamamına turist getirebilmek için tur operatörleri sisteminin devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin turist kapasitesi çok müsait her türlü kolaylığın sağlandığı tatil beldelerine önümüzdeki yıl daha fazla turist gelmesi bekleniyor.

özellikle avrupa insanının daha planlı bir şekilde tur şirketleri ile birlikte rezervasyonlarını rahatça yapabiliyor.

İflas eden thomas cook şirketinin yerini aratmıyacak bir şekilde tüm ekipler halinde çalışmalara başlanıldı.