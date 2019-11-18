2020 yılı Asgari ücret ne kadar
Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret 2019 yılı için beklenen den fazla olarak %26,05 oranında zam gerçekleşmişti ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL olarak belirlendi. 2020 ASGARİ ÜCRET için ise enflasyon rakamları ile birlikte bir kaç kalemde vergi indirimi bekleniyor.
Sene sonuna doğru geldiğimiz bu günlerde vatanşların bir çoğu asgari ücretin ne kadar olacağı. Herkesin dilin de 2020 yılında asgari ücrete na kadar zam yapılacak. 2019 yılında %26 oranında yapılan artıştan sonra bu sene için de bir çok kaleme zam gelmişti. 2020 yılı için ise beklenen zam miktarı şu şekilde olması bekleniyor.
Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılırsa 2,263 tl ye çıkacak. Fakat vergilerin kaldırılması talebi ile 345 tl de ek zam bekleniyor. Peki Agi ve ek zamla asgari ücret ne kadar olacak, 2020 yılında asgari ücrete yapılacak artış oranı ile ilgili rakamlar ortaya çıksa da vatandaşların vergi indirimi ve agi oranları talepleri ise şu şekilde olması bekleniyor.
Asgari ücretliden alınan yüzde 15 gelir vergisi (326 tl) ve damga vergisi (19 tl) nin kaldırılması ile 345 tl lik bir ek zammın gelecğei konuşuluyor. Olaylar beklendiği gibi sonuçlanırsa 2600 tl lik bir asgari ücret orataya çıkıyor. Agi ile birlikte bu rakam 2865 tl yi buluyor.
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