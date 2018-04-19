Ekmeleddin İhsanoğlu oyunu kime veriyor?

MHP'nin İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014 'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakibi Erdoğan'a oy verip vermeyeceğini açıkladı.

014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmıştı. Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti

EKMELEDDİN İHSANOĞLU ERDOĞAN'A OY VERECEK Mİ?

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 24 Haziran günü hangi adaya oy vereceği, MHP’nin Erdoğan’ı destekleme kararının ardından merak konusu oldu. İhsanoğlu, "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip, vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

Kaynak: Ajanslar