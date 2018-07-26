Ekmek fiyatları ne kadar oldu? Güncel ekmek fiyatları

Ekmek fiyatları ne kadar oldu sorusu 2018 yılında vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Güncel ekmek fiyatları ile ilgili detaylı bilgi Ajanshaber.com'da.

Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatlarıyla ilgili merak edilen son dakika açıklaması geldi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı ekmek fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt verdi. Balcı, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 oranında bir zam yapıldığını açıkladı. Haberi duyan vatandaşlar güncel ekmek fiyatları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Ajans Haber olarak güncel ekmek fiyatları ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar...

EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fırıncılar Federasyonu'nda son dakika açıklaması geldi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil Balcı'dan ekmeğe zam açıklaması geldi. Federasyon Başkanı Halil Balcı ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruş olacak.

"YÜZDE 15'TEN FAZLA ARTIŞ OLMAYACAK"

Balcı zamların tezgaha ne kadar yansıyacağına odaların karar vereceğini aktardı. Federasyon Başkanı Halil Balcı, "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak" şeklinde konuştu.

İŞTE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI'NIN EKMEK FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Balcı, zam oranının illere göre değişebileceğini ifade etti. İşte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın ekmek fiyatları ile ilgili açıklaması...

"Sizlerde çok yakından biliyorsunuz ekmek fiyatları gündemi işgal etmekte. Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı yine 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak. Bu demek değildir ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. Naıl bugün 52 vilayette 5 liradan satılıyorsa diğer vilayetlerde bunun altında satılıyorsa illerdeki maliyet hesapları ona göre yapılacak. Ama bir gerçek varki Türkiye'nin hiçbir yerinde kilosu 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Bu meydana gelen artışta yüzde 15'i kapsamaktadır. Artışları göz önünde bulundurursak bunun makul bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Mazota baktığımızda yüzde 66'lık bir atış var. 40 lira olan maya fiyatı yüzde 50 olmuş. Un fiyatlarındaki yüzde 30 artış baz aldığımızda meydana gelen fiyat artışının en alt seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışma hemen yarın tüm Türkiye'de uygulanabilecek bir çalışma değil illerdeki odalarımız buna göre maliyet hesabı yapacaklar. Bu bir süreç ilerde komisyonlar değerlendirecek. Bizim de görüşümüzden sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınacak ondan sonra fiyat belirlenecek. Bu fiyat inşallah uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AjansHaber