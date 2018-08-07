Ehliyetsiz sürücü Başakşehir'de dehşet saçtı

İstanbul Başakşehir'de bir hafriyat kamyonu aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Bu sırada 4 otomobili ezdi. Kaza sonrası sürücünün ehliyetinin olmadığı da tespit edildi.

Aşırı süratli hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki 4 araca, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.

BİR ESNAF YARALANDI

Bu sırada iş yerinin önünde oturan Sadrettin Can isimli esnaf, yaralandı. Yaralı Can, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hafriyat kamyonunun plakasının olmadığı ve kaçak şekilde hafriyat taşıdığı iddia edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Şahintepe'de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafların dükkanın önünde sohbet etmesi, bir süre sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun esnafların arasına dalması ve esnafların kaçması yer alıyor.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

KAMYON DA HACİZLİ

Olayı soruşturan polis ekipleri, kazayla ilgili şoke eden ayrıntılara ulaştı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü Abdülkerim Peksoy’un ehliyetinin bulunmadığını belirleyen ekipler, kamyonun ise hacizli yakalamalı olduğunu belirledi.

Kaynak: Ajanslar