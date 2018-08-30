Ehliyetine el konulmuştu: Trafik kazasında öldü!

Samsun'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Mert Yılmaz, kullandığı otomobille yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu yolunda meydana geldi.

EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI



Alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay için el koyulan Mert Yılmaz yönetimindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi yaralanırken, sürücü Yılmaz ise sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Mert Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılıp, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HIZ HAYATI KISALTIR" PANKARTI



Öte yandan kazanın meydana geldiği noktadaki üst geçitte, İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Hız yolu değil, hayatı kısaltır' yazılı pankartın asılı olması dikkat çekti.

Kaynak: DHA