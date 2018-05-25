Eğitimler Türkiye'de görev Afrin'de!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen Afrin'de, Suriyeli 620 polis bölgede göreve başladı.

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla eğitim alan Suriyeli polisler, Afrin kent merkezinde düzenlenen yemin törenin ardından göreve başladı.

Asayiş, terörle mücadele ve trafik gibi alanlarda eğitim alan polisler, Afrin merkezinde Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binada görev yapacak. Polisler, TSK ve ÖSO'nun YPG/PKK üyesi teröristlerden arındırdığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde güvenliği sağlayacak.

Suriyeli polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahalde operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında eğitim aldı.

Kaynak: AA