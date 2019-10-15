İşitme engellilerin yüksek öğrenimdeki görünürlüğü arttı

Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik atılan adımlar, yüksek öğretimde önemli mesafeler alınmasını beraberinde getirirken, özellikle engelli bireylerin bu seviyedeki kurumlarda daha görünür olmasını sağladı.

Engellilerin eğitim hakları yasalarla koruma altına alınsa da pratikte yakalanan sonuçlar son dönemde daha da gözle görülür hale geldi.

Özellikle işitme engellilerin yüksek öğrenimdeki sayısının hızla arttığı dikkati çekerken, 2013-2014 akademik yılında 438 olan işitme engelli öğrenci sayısı 2018-2019 akademik yılında bin 103'e yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2013-2014'te 260 erkek, 178 kadın öğrenci üniversitelerin çeşitli programlarında eğitim alırken, bu sayı 2018-2019'da 645 erkek, 458 kadın seviyelerine ulaştı.

İşitme engellilerin yüksek öğrenimdeki varlığı, istatistiklere konu olan 6 yılda 2,5 kat artarken, 2013-2014'te vakıf üniversitelerinde 24 kadın 27 erkek, devlet üniversitelerinde 154 kadın 233 erkek işitme engelli öğrenci öğrenim gördü.

Söz konusu rakamlar 2018-2019'da vakıf üniversitelerinde 51 kadın 48 erkek, devlet üniversitelerinde 407 kadın 597 erkek işitme engelli öğrencinin eğitimde bulunduğu tespit edildi.

2013-2014'te en fazla işitme engelli öğrencisi bulunan üniversiteler 111 kişiyle Dokuz Eylül Üniversitesi, 57 kişiyle Süleyman Demirel Üniversitesi, 32 kişiyle Hacettepe Üniversitesi, 20 kişiyle Selçuk Üniversitesi ve 18 kişiyle Anadolu Üniversitesi şeklinde sıralandı.

2018-2019'da ise Atatürk Üniversitesi 284, Anadolu Üniversitesi 140, Süleyman Demirel Üniversitesi 96, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 80 işitme engelli öğrenciye ev sahipliği yaptı.