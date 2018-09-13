Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi düşmana korku salıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki çok maksatlı kulede çalışma yapan komandolar, aldıkları eğitimler ve yaptıkları gösterilerle dosta güven, düşmana korku salıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor.

Düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar da operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.



Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi GALERİ

76 METRELİK KULEDE EĞİTİM GÖRÜYORLAR





Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, komandolar zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak amacıyla çeşitli parkurlarda ter döküyor.

Bu parkurlar arasında askeri eğitim kulelerinden "çok maksatlı kule" de yer alıyor. Eğirdir Gölü kenarına 2002'de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki kulede birçok ülkeden asker de eğitim görüyor.

KAPLAN VE ÖRÜMCEK YÖNTEMİYLE İNDİLER





AA ekibinin de tanıklık ettiği nefes kesen eğitimler sabahın erken saatlerinde başlıyor. Komandolar kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. "Kaplan" ve "örümcek" inişleri, komandoların bina ve sarp kayalık arazilerdeki mağara operasyonlarında hedefe hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. Helikopter yöntemiyle de komandoların operasyon bölgelerine helikopterle hızlı ve güvenli şekilde intikali sağlanıyor.

10-30 HAFTA ARASINDA SÜREN EĞİTİMLER





Komando kursuna katılan subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşların, kuledeki 10 ile 30 hafta arasında süren zorlu eğitimle cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, arkadaşlarıyla koordinasyonunun gelişmesi ve dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuledeki zorlu eğitimleri tamamlayan komandolar, terörle mücadeleye hazır hale geliyor, eğitimlerde gerekli yeterliliğe ulaşamayanlar ise okuldan mezun edilmiyor.

Su ve karaya halatla inmenin yanı sıra tam teçhizatlı tırmanma eğitimleri de veriliyor. Kulede metrelerce yüksekliğe tırmanan komandolar, operasyonlarda karşılaşabilecekleri engelleri rahatlıkla geçebilme yeteneğini kazanıyor.

Türk komandosunun yanı sıra farklı ülkelerden gelen askerlerin eğitiminde de kullanılan kule, ortak tatbikatlara da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Ajanslar