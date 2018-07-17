Ege'nin Hamsisi dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisiyle ilgili Ege'nin Hamsisi dizisi nerede çekiliyor sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ege'nin Hamsisi dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ege'nin Hamsisi dizisi izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Karadenizli ve Egeli iki ailenin hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde eğlenceli sahneler ortaya çıktı. Türkiye'nin iki farklı bölgesinde çekimleri gerçekleştirilecek diziyle ilgili Ege'nin Hamsisi dizisi nerede çekiliyor sorusu merak ediliyor. Başrollerinde Uğur Çavuşoğlu, İclal Aydın ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı diziyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Ege'nin Hamsisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

EGE'NİN HAMSİSİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1’in yeni dizisi Ege’nin Hamsisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İki farklı bölgede çekilen diziyle ilgili Ege'nin Hamsisi nerede çekiliyor sorusu izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Ajans Haber olarak Ege'nin Hamsisi dizisiyle ilgili detayları sizler için derledik.

Ege’nin Hamsisi merakla beklenen dizinin çekildiği yerleri diziseverlerle paylaştı. İlk bölümü,16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelen “Ege’nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor.

Ege’nin Hamsisi dizisi esasında Ege dizisi olmasına karşın dizide Karadenizli karakterler de yer alıyor. Bu sebeple dizinin fragmanında izlediğimiz ilk bölüm Rize yaylalarında çekildi. Rize Çamlıhemşin yöresinde çekilen olağanüstü güzel görüntüler dizinin başlangıcında yer alacak. Doğası, havası ve milli park statüsüyle Rize Çamlıhemşin dizinin ilk çekim adreslerinden biri olurken çekimler şu an da Ege’de devam ediyor.

EGE’NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

YAZ SEZONUNA DAMGASINI VURACAK

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak. Her pazartesi takipçilerinin karşısında olacak olan dizinin tanıtımları Dünya Kupası karşılaşmaları döneminde sıklıkla TRT1 ekranlarında yerini almıştı.

Kaynak: AjansHaber