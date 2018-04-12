Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Yunan basınının bildirdiğine göre İskiri adası yakınlarına savaş jeti düştü..

Yunanistan'a ait Mirage 2000-5 savaş jeti, İskiri adası yakınlarında düştü.

Yunan Hava Kuvvetleri’nden yapılan resmi açıklamada “Bir M2000-5, İskiri Adası'nın 9 deniz mili kuzeydoğusunda kayboldu” ifadesi kullanıldı.

Pilotun kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Saat 12.15'te çakılan uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

TSK: BÖLGEDE TÜRK JETİ YOKTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.

Yunan basını, uçağın iniş yaptığı sırada düştüğünü bildiriyor. Proto Thema gazetesi ise, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: Gündem