Ege'de Türk gemisiyle Yunan savaş gemisi çarpıştı

Ulaştırma Bakanlığı Türk kargo gemisinde ölü ve yaralıların olmadığını söyledi.

Türk bayraklı Karmate gemisi Yunan savaş gemisi ile Midilli Adası'nın ili doğusunda çarpıştı, her iki gemide de batma tehlikesi ile ölü ve yaralı yok.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu sabah 04:18'de İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpıştığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır." denildi.

Çarpışma sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlandı.



Karmete isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, başüstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği belirtildi.



Çarpışma sonrasında saat 04:10 itibariyle her iki gemi yollarına devam ederken Karmete gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05:15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaştı.

Kaynak: ajanslar