Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 220 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 220 kişi yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele;

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan çoğunluğu Suriye uyruklu 220 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabakum, Çandarlı ve Bademli mevkisinde yabancı bir grup olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Kabakum mevkisinde sürücüsünün terk ettiği kamyonet ile Bademli ve Çandarlı'da sahilde çoğunluğu Suriyeli 220 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA