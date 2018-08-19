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19 Ağustos 2018 11:48 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2018 11:52

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

DATÇA'DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: depremEge denizi


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