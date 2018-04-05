Efsane geri dönüyor! 'Diriliş' yeniden şahlandı

4 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Diriliş Ertuğrul AB ve ABC gruplarında birinci olurken, Sen Anlat Karadeniz Total'de sadece 2 puanla birinciliğe yerleşti.

Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 33.63 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 31.27 share ile TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yer alırken, üçüncü sırada ise 25.09 share ile Sen Anlat Karadeniz'in dizisinin özeti yer aldı.

Total grubunda ikinci sırada yer alan Diriliş Ertuğrul'un, birinci olan Sen Anlat Karadeniz ile aradaki farkı kapattığı görüldü.

İşte 4 Nisan Çarşamba reyting sonuçları...

Total:

AB:

ABC:

Kaynak: Ajanslar