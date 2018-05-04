Son Dakika!
Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na hazırlık

Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na hazırlık

Dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 11 Nisan'da başlayan ve 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikatta fiili atış safhasına hazırlıklar sürüyor.
3
Güncel 04 Mayıs 2018 - 21:25

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE