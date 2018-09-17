EDS'de yeni dönem: Birden fazla ceza kesilebilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) karayollarında yaşanan ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamı genişliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi çerçevesinde, kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

BİRDEN FAZLA KURAL İHLALİ İÇİN AYRI CEZA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlığını yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunduğu belirtilen planın kabul edilmesi halinde, sürücüye birden fazla kural ihlali için ayrı ceza verilebilecek.

Kaynak: Ajanslar