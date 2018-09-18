EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

İBB tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan EDS çerçevesinde, kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi tasarlanıyor.

Trafik kazaları sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefiyle tasarlanan EDS, kameralar aracılığıyla sürücülerin trafik ihlallerini tespit ediyor.

İBB ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolden sonra hizmete alınan sistem çerçevesinde tespit edilen ihlaller, EDS Kontrol Merkezine iletiliyor ve burada kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet personeli tarafından uygulanıyor.

455 KAMERA İHLALLERİ TESPİT EDİYOR



Hali hazırda İstanbul'da, 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor.

EDS ile kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere çeşitli para cezaları veriliyor. Ortalama hızı aşana 235, trafik ışıklarının bulunduğu yerlerdeki ofset tarama bölgesini geçene 108, tramvay yoluna girene 108, dönüş yasağına uymayana 108 ve emniyet şeridini ihlal edenlere 235 lira ceza kesiliyor. Diğer kuralları ihlal edenlere de yine farklı oranlarda cezai işlemler uygulanıyor.



BİRDEN FAZLA İHLALE AYRI CEZA



Sistem çerçevesinde kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu belirtilen planın kabul edilmesi durumunda trafikte kural ihlalini azaltmak amacıyla EDS'ler aracılığıyla sürücülere birden fazla ceza verilebilecek.

Araçların fotoğraflarının ön cepheden çekildiği sistemde, hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza verilebilecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde bir motosiklet sürücüsü, herhangi bir kuralı ihlal ettiği tespit edildiğinde çekilen fotoğrafında kaskı olmadığı belgelenirse ayrıca 108 lira para cezası ödeyecek.

Yeni uygulamayla trafiğin sıkı bir şekilde denetlenerek kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Ajanslar