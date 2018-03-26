Edirne-Kırklareli yolu trafiğe kapandı

Sağanak nedeniyle Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu Edirne-Kırklareli karayolunda trafik akışı sağlanamıyor

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu Edirne-Kırklareli karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Edirne-Kırklareli karayolunun 11 kilometresinden geçen Oğulpaşa Deresi taştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Edirne-Kırklareli arası ulaşımın sağlandığı D-20 karayolunu 4. kilometreden itibaren trafiğe kapadı.

D-20 karayolunun geçtiği İskenderköy mevkisine güvenlik amacıyla şerit çeken ve dubalar koyarak yolu kapatan ekipler, Kırklareli'ye gidecek araçları Havsa ve Babaeski yoluna yönlendirdi.

Bu arada, İskenderköy mevkisindeki ekili alanlar da taşkından zarar gördü.

Kaynak: AA