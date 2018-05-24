Ece Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nereli ve sevgilisi var mı?

Çukur dizisinin Karacası Ece Yaşar kimdir sorusu izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ece Yaşar Kaç yaşında, nereli ve sevgilisi var mı?

Çukur dizisinin Karacası Ece Yaşar şimdi dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. İzleyicilerin dikkatini çeken genç oyuncu Ece Yaşar oyunculuk kariyerine daha yeni başlamıştır. Oyunculuk ile ilgili ilk tecrübesini Kara Sevda dizisinde bebek bakıcısı rolünde gerçekleştimiştir. 2017 yılında başlayan Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat vermektedir. İzleyicilerin kalbini Çukur dizisindeki Karaca karakteriyle kazanan oyuncuyla ilgili sorulan soruların başında Ece Yaşar kimdir sorusu geliyor. Dizideki karakteriyle kısa sürede oyunculuğunu ispat eden genç oyuncu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Ece Yaşar kaç yaşında, nereli ve sevgilisi mi var? Tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ECE YAŞAR KİMDİR?

Çukur dizisindeki Karaca rolüyle dikkat çeken genç oyuncuyla ilgili sorulan soruların başında Ece Yaşar kimdir sorusu geliyor. 5 Eylül 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ece Yaşar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunudur. 1.65 boyunda ve 53 kiloda olan güzel oyuncu Kara Sevda dizisinde rol almıştır.

ECE YAŞAR KAÇ YAŞINDA?

Ece Yaşar kaç yaşında soru cevap buldu. 5 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Ece Yaşar 23 yaşındadır.ü

ECE YAŞAR NERELİ?

Ece Yaşar'ın nereli olduğu da hayranları tarafından merak ediliyor. Ece Yaşar, 5 Eylül 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralıdır.

ECE YAŞAR SEVGİLİSİ VAR MI?

Ece Yaşar'ın hayranlarının merak ettiği bir diğer soru da Ece Yaşar'ın sevgilisi var mı sorusudur. Genç ve güzel oyuncunun özel yaşamına dair internette herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Ece Yaşar, 1994 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Star Tv’de yayınlanan, başrolü Neslihan Atagül ve Burak Özçivit’in Show TV ekranlarının yeni fenomen dizilerinden biri olan Çukur‘un 3. bölüm itibariyle izleyicilerin dikkatinden kaçmayan Karaca karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Karaca ev halkı içerisinde Akşın’la çok yakın iki arkadaş ve aynı zamanda akrabadırlar. Karaca, Selim ve Ayşe’nin tek çocuğu tek kızıdır. Ayşe kızı Karaca’nın kafasını karıştırmaya çalışmaktadır. 1.65 boyunda ve 53 kiloda olan güzel oyuncu Kara Sevda dizisinde rol almıştır. dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve Eda karakterini canlandırmaktadır, ilk oyunculuk deneyimini yaşamaktadır.

Kaynak: AjansHaber