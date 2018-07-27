Ebru Özkan'la rahip Brunson takas edildi iddiası yalanlandı

Brunson ile Özkan'ın takas edilmesi noktasında Trump'ın İsrail'den talepte bulunduğu iddiası Türk yetkili tarafından yalanlandı.

Amerikan Washington Post gazetesinde, Ankara ile Washington arasındaki Rahip Brunson krizinin perde arkasına ilişkin bir makale yayımlandı.

EBRU ÖZKAN VE RAHİP BRUNSON TAKAS EDİLDİ İDDİASI

Makalede, Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'ndeki görüşmede Brunson'a karşılık İsrail'de yargılanan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması konusunda anlaştığı iddia edildi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"



Konuyla ilgili konuşan bir Türk yetkili iddiaları yalanladı. Yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, zirve sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak Ebru Özkan'ı istedi. Özkan, 15 Temmuz'da İsrail tarafından sınırdışı edildi.

Ebru Özkan, Türkiye'ye döndü. Türkiye'de ise 18 Temmuz'da Rahip Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ekim ayına ertelendi. Mahkeme birkaç gün sonra ev hapsi kararı aldı.

Kaynak: Ajanslar