Ebru Demetgül kimdir? Nasıl öldü

Ebru Demetgül kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ebru Demetgül nasıl öldü sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Ebru Demetgül kimdir sorusu yaşanan ölüm olayının ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beyoğlu'ndaki ölüm olayının ardından Ebru Demetgül nasıl öldü sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Banyoda şofbenden kaynaklı elektrik kaçağına kapılan 34 yaşındaki Ebru Demetgül hayatını kaybetti. Beyoğlu Bakraç Sokak'ta meydana gelen olay arkadaşı Ebru Demetgül'ün arkadaşının eve gitmesiyle ortaya çıktı. Ebru Demetgül'e ulaşamayan arkadaşı eve gelince arkadaşının banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilse de kadının yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

EBRU DEMETGÜL KİMDİR?

Beyoğlu'nda yaşanan olayın ardından Ebru Demetgül kimdir sorusunun yanıtı merak edildi. Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti. Fotoğrafçı ve grafiker olan, bu konuda birçok çalışmayla ismini duyuran Ebru Demetgül'ün ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.



EBRU DEMETGÜL NASIL ÖLDÜ?

Olay Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e ulaşamayan arkadaşı eve geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kadını banyodaki küvette cansız halde buldu. Yapılan incelemenin ardından elektrik çarpması ihtimali üzerinde duran polisin isteği üzerine BEDAŞ ekipleri de elektrik hattında incelemelerde bulundu.

Fotoğrafçılık yaptığı belirtilen Ebru Demet Gül’ün cenazesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AjansHaber