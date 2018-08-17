Ebola virüsü kendini yeniden gösterdi

Batı Afrika'da 2013-2017 arasında 11 bin kişinin ölümüne yol açan Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin iki eyaletinde kendini yeniden gösterdi.

Dünyada ilk defa 1976'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ortaya çıkan Ebola virüsü hastalığı, ülke için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Batı Afrika'da Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında 11 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Ebola salgını, bu yıl KDC'nin birbirine 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki 2 eyaletinde yeniden görüldü.



EBOLA VİRÜSÜ 2018 İLK SALGINI 24 TEMMUZ2DA SONA ERDİ

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ekvator eyaletinin Bikoro kentinde mayıs ayında patlak veren, daha sonra Wangata ve Iboko kentlerine yayılan 2018'in ilk salgını 24 Temmuz'da sona erdi. Bu salgında 56 vaka rapor edildi. Bunlardan Ebola virüsü taşıdığı kesinleşen 40 kişiden 2'si sağlık çalışanı 19'u yaşamını yitirirken, 21'i iyileşti.

Salgın süresince ölen 16 kişinin Ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi. Salgına karşı 3 bin 300 kişiye aşı yapıldı. Ebola salgını, Ekvator eyaletinde sona ermesinin üzerinden bir hafta geçmeden ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde ortaya çıktı.



Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, bu salgında toplam 78 kanamalı ateş vakası tespit edildi. Ebola olduğu kesinleşen 51 vakadan 17'si hayatını kaybetti. 27 kişinin de Ebola nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Ajanslar