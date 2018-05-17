Ebabil kuşu nedir? Ebabil kuşunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Sesleri ile insanları büyüleyen, bahar aylarını müjdeleyicisi olarak bilinen ebabil kuşu nedir, ebabil kuşunun hikayesi, özellikleri nelerdir sorularının yanıtını ve tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Pek çok araştırmanın konusu olan, bahar aylarının müjdeleycisi olarak bilinen ebabil kuşu çıkardığı seslerle ve görünsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çok sayıda türü olan ebabil kuşlarının yalnızca 4 türü Türkiye'de bulunmaktadir. Onlar da kışları soğuk olduğu için Afrika'ya göçerler. Kur'an-ı Kerim'de isminin geçmesiyle de büyük merak uyandıran ebabil kuşu nedir, ebabil kuşunun fiyatı nedir sorularının cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.





Ebabil kuşu nedir?

Görünüş itibarıyla kırlangıça benzeyen ebabil kuşları ortalama 27 yıl olan ömürlerinin %90'ını havada geçirirler. Daima uçarlar ve yere çok nadir inerler. Uyumak, dinlenmek için yere inmezler. Yalnızca yemek yemek ve üremek adına yere inen ebabil kuşları en çok araştırılan kuşlar arasında yer almaktadır. Farklı özelliklerinden brir tanesi de normalde kahverengi olan renklerinin yükseldiklerinde siyaha dönüşüyor olması. Ayrıca ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Çok hızlı hareket eden bu canlılar diğer tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir. Yuvaları çatıların uzak kısımlarındadır. Yere inip yürüdükleri görünmez ya da çok nadirdir.

Ebabil kuşunun hikayesi nedir?

Ebabil kuşu hikayesi Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan Fil Suresi’nde geçer. Bu sure içerisinde ebabil kuşunun nasıl önemli bir görev üstlendiği belirtilmiştir. Kabe’yi yıkmak ve İslam’a zarar vermek için gelen Fil ordusuna karşı çok güçlü bir savunma üstlenen ebabil kuşları Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen nadir kuşlardan olan ebabil kuşu oldukça değerlidir.

Ebabil kuşunun fiyatı nedir?

Türkiye'de az miktarda olan ve özellikleri, görünüşüyle oldukça ilgi uyandıran bu kuşun fiyatı da tam olarak bilinmese de oldukça pahalı olduğu tahmin ediliyor. Peki bu kuşu bulduğununz takdirde ne yapmam gerekiyor diyorsanız avuçlarınızın içine alıp hafifçe yukarı doğru fırlatabilirsiniz ve yahut yüksek bir yerden bırakırsanız da kendi doğasına karışmak için uçarak uzaklaşacaktır. Besin olarak havada yakaladığı böcekler vs olduğu için siz yiyecek vermeye kalkarsanız büyük ihtimalle yemeyecektir bu yüzden en iyisi kendi doğasına bırakmaktır.

Kaynak: AjansHaber