E3 2018 etkinliği ne zaman? E3 2018'de duyurulması beklenenler

E3 2018 etkinliği ne zaman sorusu birçok kişi tarafında merak ediliyor. E3 2018'de duyurulması beklenenler tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Oyun sektörüyle ilgili en büyük etkinliklerden birisi olan E3 2018 yakın bir zamanda gerçekleşecek. Şimdi birçok kişi internette E3 2018 etkinliği ne zaman sorusuna yanıt arıyor. E3 2018'in uzun adı ise Electronic Entertainment Expo 2018 adını olarak biliniyor. Oyuncular tarafından merakla beklene bu etkinliğe çok az bir zaman kaldı. Bizlerde bu haberimizde Electronic Entertainment Expo 2018 etkinliğinin sunum tarihlerini belirteceğiz. E3 2018 sunum tarihleri ve E3 2018'de duyurulması beklenenler tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

E3 2018 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Oyun sektörünün en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan lectronic Entertainment Expo 2018 çok yakın bir tarihte gerçekleşecek. Bizlerde E3 2018 etkinliği ne zaman sorusunu sizler için yanıtladık. Etkinliğin 12-14 Haziran 2018 tarihlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. E3 2018 etkinliği Türkiye saatleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

EA Play 2018: 9 Haziran 2018 – 21:00

Xbox Sunumu: 10 Haziran 2018 – 23:00

Bethesda Sunumu: 11 Haziran 2018 – 04:00

Ubisoft Sunumu: 11 Haziran 2018 – 23:00

PlayStation Sunumu: 12 Haziran 2018 – 04:00

Nintendo Sunumu: 12 Haziran 2018 – 19:00

E3 2018 etkinliği başlamadan 1 gün önce, EA ekibi karşımıza kendi etkinliği ile çıkacak. Bu etkinlik, 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 21:00’da gerçekleşecek. Bu etkinlik sırasında bolca yeni spor oyunu, yeni Battlefield oyununun duyurusunu ve çok daha fazlasını göreceğiz. Ayrıca, EA Play sırasında gösterilen birçok video oyunu, bir sonraki gün gerçekleşecek olan Xbox sunumuna da konuk olarak katılabilir.

Xbox Sunumu: 10 Haziran 2018 – 23:00



Microsoft ve Xbox ekipleri, E3 2018 maratonunu başlatan taraf olacak. 10 Haziran 2018 tarihinde, saat 23:00’da gerçekleşecek olan bu sunum ile Xbox konsoluna gelecek yeni oyunları görebileceğiz. Metro Exodus, Anthem ve yeni Battlefield oyunu gibi birçok merakla beklenen video oyunu bu sunum sırasında oyunculara gösterilecek. Bu yüzden, Xbox ekibinin sunumunu kaçırmanızı önermiyoruz.

Bethesda Sunumu: 11 Haziran 2018 – 04:00



Xbox ve Microsoft ekiplerini Bethesda takip edecek ama ülkemizde bu sunumu canlı olarak izlemek biraz zor olacak. Çünkü bu sunum, 11 Haziran 2018 tarihinde, sabaha karşı 04:00’da gerçekleşecek. Bethesda ekibi, bu sunum sırasında muhtemelen Starfield isimli yeni rol yapma oyununu gösterecek, sanal gerçekçilik ve Nintendo Switch platformları için yeni duyurular yapacak.

Devolver Digital Sunumu: 11 Haziran 2018 – 06:00



Geçen senenin E3 2017 etkinliğine damga vuran Devolver Digital, bu sene de E3 2018 etkinliğinde olacağını doğruladı. Ekip, sunumu 11 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirecek. Etkinliğin saati ise sabah 06:00 olacak. Şimdilik ekibin neler göstereceğini ise bilmiyoruz.

Square Enix Sunumu: 11 Haziran 2018 – 20:00



E3 2018 ile uzun zamandır görmediğimiz bir ekibi, sunum sahnesinde göreceğiz. Evet, Square Enix, uzun bir aradan sonra tek başına bir sunum gerçekleştirecek. Bu sunum, 11 Haziran 2018 günü, saat 20:00’da canlı olarak gerçekleştirilecek. Ekip, bu sunum sırasında birçok yeni video oyununu gösterebilir. Bunlardan en sürprizi de muhtemelen yeni bir Deus Ex olacaktır.

Ubisoft Sunumu: 11 Haziran 2018 – 23:00



Bethesda ile aldığımız sayısız The Elder Scrolls V: Skyrim duyurusundan sonra, aynı günün akşamında Ubisoft ekibi sahneyi alacak. Ubisoft, muhtemelen yeni bir Tom Clancy’s Splinter Cell oyunu, Watch Dogs 3 ve çok daha fazlası ise oyuncuların karşısına çıkacak. Ha bir de, geleneksel Just Dance gösterisini göreceğiz. Onlarca insan, sahnede psikopat gibi dans edecek.

The PC Gaming Show: 12 Haziran 2018 – 01:00



Takvimler artık 12 Haziran 2018 olduğu zaman E3 2018 maratonuna kısa bir süreliğine mola vereceğiz. Çünkü PC Gamer ekibi, The PC Gaming Show etkinliğini saat 01:00’da gerçekleştirecek. Bu etkinlik sırasında bol bol bağımsız ve AAA seviyesinde PC oyunları göreceğiz.

PlayStation Sunumu: 12 Haziran 2018 – 04:00



Bethesda gibi PlayStation ve Sony ekiplerinin E3 2018 sunumları da bizlere çok ters düşmekte çünkü bu ekiplerin de sunumu 12 Haziran 2018 tarihinde sabaha karşı gerçekleşecek. Saat her ne kadar ters olsa da, bu etkinlik sırasında The Last of Us Part II, Death Stranding, Ghost of Tsushima ve çok daha fazlasını görebilme imkanı olabilir.

Nintendo Sunumu: 12 Haziran 2018 – 19:00



E3 2018 etkinliğini kapatan ekip ise Nintendo olacak. Bu ekip, PlayStation ve Sony sunumu ardından, 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:00’da sahne alacak. Bu sunum sırasında muhtemelen Nintendo Switch için yepyeni video oyunlarının duyurularını alacağız.

