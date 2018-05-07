E Seçmen sorgulama nasıl yapılır? Seçmen listesi sorgulama belli oldu!

Seçimler listelerinin muhtarlıklara asılmasıyla E Seçmen sorgulama nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seçmen listesi sorgulama işlemiyle ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Muhtarlıklara seçmen listesinin asılmasının ardından E Seçmen sorgulama nasıl yapılır sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça aranmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen listesini internet adresinden vatandaşlara duyurdu. Seçmen listesi sorgulama işlemleri şimdi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasının ardından vatandaşlar seçmen listesini araştırmaya başladı. Açıklanan seçmen listeleriyle aynı apartmanda oturan diğer seçmenlerinde isim ve soyisim bilgileri gözüküyor. E seçmen sorgulama işlemi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

E SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık sorgulamanın yapılabileceğini duyurdu. Muhtarlıklara seçmen listelerinin asılmasının ardından E Seçmen sorgulama nasıl yapılır sorusu daha sık sorulmaya başlandı. YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. 24 Haziran'da sandık başına gidecek olan vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını şimdiden merak etmeye başladı.

Gündem 03 Mayıs 2018 15:53 En güncel erken seçim anketi açıklandı!24 Haziran seçim anketi 2018 yılının ortalarında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi seçmenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA



24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasının ardından seçmenlerin aklına Nerede oy kullanacağım sorusu geldi. Seçmenler YSK'nın sitesinden TC Kimlik No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No bilgilerini sisteme girerek nerede oy kullanacağını bulabiliyor. Sistemde aynı zamanda aynı binada oy kullanan seçmenlerin isimleri ve listesi de yer alıyor. Bağlı oldukları muhtarlığı görebilecek olan vatandaşlar, e devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri YSK seçmen sorgulama işlemiyle birlikte apartmanlarında ya da dairelerindeki seçmen sayısını görüntüleyebiliyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlemi E-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapmak istiyorsanız öncelikle şifreye ihtiyacınız olacaktır. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.

Eğer bir şifreye sahipseniz;



1) e-Devlet Kapısı'na sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi: Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır.

5) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında yurt içi seçmen kaydınız yoksa hizmet ekranında aşağıdaki uyarı görüntülenir.



“Yurt içi seçmen kütüğünde kaydınız bulunmamaktadır.” Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz.

6) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçim olmadığı dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- T.C. Kimlik Numaranız

- Adınız

- Soyadınız

- İl

- İlçe

- Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin adı ve soyadı bilgileri tablo içerisinde görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfadaki bilgileri yazdırabilirsiniz.

7) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa seçimin olduğu dönemde askı başlangıcına kadar yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Muhtarlık Adı

8) Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde yukarıda verilen bilgilerin hepsi görüntülenir.

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

9) Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.

E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, YSK'nın internet sitesi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu işlem için Nüfus cüzdanı bilgileri yeterli olacak. Yeni kimlik kartı ile sorgulama da mümkün olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN KAYDI ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

*Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan

*Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;



30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Kaynak: AjansHaber