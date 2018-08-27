e-devlet'te yeni dönem!

"e-devlet Değerlendirme Toplantısı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

YENİ ADIMLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan devlet teşkilatına uyumuna ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

HİZMETLER HIZLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programında yer alan hedeflerden biri olan e-devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşa, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

Toplantıda, yeni sistemle birlikte bazı bakanlıkların birleştirilmesi, yeni kurumların oluşturulması ve kapatılan kurumlar nedeniyle e-devlet sisteminde yapılacak yenilikler de görüşüldü. Dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-devlet sistemi çalışmalarına ilişkin tüm bakanlıkların katılımıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında Cuma günü "e-devlet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türksat A.Ş Genel Müdürü Cenk Şen, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Kaynak: Ajanslar