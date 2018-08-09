E-5'te 6 araç birbirine girdi!

E-5 Çağlayan mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

E-5 Çağlayan Adliyesi mevkiinin Edirne istikametinde, sabah saat 05.00 sıralarında, bir taksi ile bir araç maddi hasarlı kaza yaptı.



ZİNCİRLEME KAZA

Maddi hasarlı kaza yapan araçlar emniyet şeridine alınarak kaza tutanağı tutulmaya başlandı. Kazayı gören bir araç yavaşladı. Yavaşlayan aracı son anda fark eden otomobil duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç iki araca daha çarptı. Daha sonra bariyerlere çarpan araç durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araç içinde bulunan Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

UZUN TRAFİK KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Koç’un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan 6 araç çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Ajanslar