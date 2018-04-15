E-5'te korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal D-100 Karayolu üzerinde bir otomobilin tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu ilk gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar