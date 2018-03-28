Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 782 gram esrar ele geçirildi
Düzce'de düzenlenen operasyonda 26 kilo 782 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, il üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, plakasını belirledikleri aracı, Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkisinde durdurdu. Aramada, aracın gizli bölmelerinde, 26 kilo 782 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA