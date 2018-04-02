Dursun Ali Sarıoğlu kimdir ? Nasıl öldü?

Usta sanatçı Dursun Ali Sarıoğlu bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Peki usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu kimdir. Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu nasıl hayatını kaybetti. Dursun Ali Sarıoğlu kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı...

Dursun Ali Sarıoğlu genellikle oynadığı filmlerde yahut dizilerde canlandırdığı Karadeniz tiplemelir ile anılmaktadır ve tanınmaktadır. Dursun Ali Sarıoğlu'nun ölümü sevenlerni derinden üzmüştür...

Rize'de dünyaya gelmesinin ardından İstanbul'a göç ederek vasıfsız çocuk işçi sıfatıyla birçok işte çalışan Dursun Ali Sarıoğlu, 1960 yılında tiyatro ile tanışmış ve 1982 yılından itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer almıştır. Peki, Dursun Ali Sarıoğlu kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler...

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Dursun Ali Sarıoğlu Rize doğumludur...

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

KARADENİZ TİPLEMELERİYLE TANINDI Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir. FİLMOGRAFİSİ; Aşkım Aşkım - 2008 Nazlı Yarim - 2007 Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 Kabadayı - 2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006 Aynı Çatı Altında - 2006 Kadın Severse - 2006 Sevda Tepesi - 2005 Bizim Karakol - 2004 Son Yaprak - 2004 Sınırlı Aşk - 2003 Asayiş Berkemal - 2002 Bana Abi De - 2002 Hastayım Doktor - 2002 En Son Babalar Duyar - 2002 Son - 2001 Parça Pinçik - 2000 Yasemince - 1997 Baskül Ailesi - 1997 Tatlı Kaçıklar - 1996 Palavra Aşklar - 1995 Çiçek Taksi - 1995 Zzzzt FM - 1994 Küçük Bey - 1994 Şerefli Müfettiş Şeref - 1994 Komşular - 1993 Çılgın Aşıklar - 1993 Mahallenin Muhtarları - 1992 Menekşe Koyu - 1991 Ana - 1991 Ölü Bir Deniz - 1989 Keşanlı Ali Destanı - 1988 Öğretmen - 1988 Bir Çember Kırılırken - 1987 Değirmen - 1986 Asiye Nasıl Kurtulur - 1986 Davacı - 1986 Bir Yudum Sevgi - 1984 Namuslu - 1984 Arkadaşım - 1982









Kaynak: Ajanshaber