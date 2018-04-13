Dünyayı savaşın eşiğine getiren ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele

Moskova ile Washington arasındaki iplerin Ortadoğu ve Avrupa’da giderek gerilmesine rağmen iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu ve Suriye’de iki ülkenin doğrudan çatışması senaryolarının tartışıldığı bu günlerde, ABD ve Rusya BM Daimi Temsilcilerinin birlikte verdiği görüntü dikkat çekti.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Salı günü Suriye’de yapılan kimyasal saldırıya ilişkin üç kararın geçemediği BMGK oturumundan önce Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ile ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in selamlaşırken yanaktan öpüşüp tokalaştıkları görüldü.

Bu, iki diplomat arasında samimi bir havanın etkin olduğunu gösteriyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DE BU SEVİYEYE GELMESİNİ UMUYORUM"

Gazetecilere konuşan Nebenzya "Burada meslektaşlarımla sosyalleşiyorum. ABD’li meslektaşlarıma gelince, ister inanın ister inanmayın, Nikki Haley ve ekibiyle normal bir ilişkim var." dedi.

Nebenzya, Haley’le yanaktan öpüşerek selamlaştıklarını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de bu seviyeye gelmesini umduğunu belirtti.