"Dünyanın parmakla gösterdiği ülke"

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılana Bakan Berat Albayrak, gençlere hitap etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gençlere hitap ettiği konuşmada Türkiye'nin dünyada örnek ülke olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

"DÜNYANIN UMUT KAPISINI ARALADIK"



Mehmet Akif Ersoy'un 100 yıl önce 'Şerde vahdet, Hakta tefrika' resminin tersine dönmesiyle bu milletin ve ümmetin yüzünün güleceği yönündeki sözlerini hatırlatan Albayrak, şunları dile getirdi: "Akif'in bu desturu 100 yıl sonra yeşermeye başladı. İşte bu gençler, bu salonu dolduranlar, sizler Hak'ta vahdeti dirilteceksiniz. Geçtiğimiz seçim döneminde bu vesileyle gezdiğimiz ve dokunduğum siz kardeşlerimden gördüğüm resim, beni inanılmaz mutlu etmişti. Çünkü Türkiye özellikle dünyanın yeni bir ümit ve umut kapısını araladı. Takip ediyorsunuz değil mi? Her gün bir şeyler oluyor.

"DÜNYANIN PARMAKLA GÖSTERDİĞİ BİR ÜLKE YOLUNDA İLERLİYORUZ"



Büyük resimde Doğu ile Batı arasında her gün çarpışmaya ve çatışmaya, ekonomik, siyasi ve askeri büyük bir meydan okumaya gittiği böyle bir dönemde, bizler önce içeride, sonra coğrafyamızda ve küresel iklimde bütün dünyanın parmaklagösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. İşte bunun temeli ve ruhu bu vahdet şuurundan geçiyor. Geçtiğimiz 15 yıla baktığımızda sadece bu coğrafyada 2 milyondan fazla ölen insan var. Ölenlerin, nesebi ne, memleketi ne? Araplar, Kürt, Türk, Türkmen var mı? İki milyondan fazla ölen bu insanların tek ortak noktası nedir biliyor musunuz? Müslüman olmasıdır. Ve adı sözde Müslüman geçinen, bu radikal ama kökü dışarıda -Müslüman değil- bu yapılar ve örgütler üzerinden ümmetin kılıçtan geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu şuurdan dolayı da sadece ülkemizin ve ümmetin birliği için değil, bölgedeki mazlum kardeşlerimiz için akrabalarımız için bu resmi görüp, kendinizi bu şuurla çelik gibi yetiştirmek zorundasınız."

Kaynak: AA