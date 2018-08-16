Dünyanın ilk Hindu insansı robotu: Raşmi

Hintli bir yazılım mühendisi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Hindu insansı robotu Raşmi, oldukça akıcı bir şekilde Hintçe konuşabiliyor, maneviyatı da bir hayli yüksek.

Hintli bir yazılım mühendisi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Hindu insansı robotu Raşmi, oldukça akıcı bir şekilde Hintçe konuşabiliyor, maneviyatı da bir hayli yüksek. Mühendis Srivastava, bu yeni insansı robotunun Hindistan’ı bir sonraki teknolojik devrime taşıyacağına inanıyor.



The Hindustan Times tarafından aktarılan habere göre, Hintli yazılım mühendisi Ranjit Srivastava, dünyanın ilk robot vatandaşı olan Sophia'dan ilham alarak ürettiği insansı robotu Raşmi'nin Tanrı inancına sahip olduğunu belirtti. Raşmi'nin Hintçe konuşan insansı robotların ilk örneği olduğunu vurgulayan Srivastava'ya göre robot Hintçe'nin yanı sıra İngilizce, Bhojpuri ve Marathi dillerini de akıcı olarak konuşabiliyor.

'MANEVİ VE ENTELEKTÜEL BİR YANI VAR'

İnsansı robot Raşmi'nin, görüntülerde, maneviyatı ve sevgiyi tanımlamak ve ifade etmek için kafa yorduğu görülüyor. Nitekim Srivastava, Raşmi'nin manevi ve entelektüel bir yanı olduğunu söylüyor.

'TÜM DÜNYAYA HİNDİSTAN'NIN BU TÜR BİR ROBOT YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM'

Srivastava, "Tüm dünyaya Hindistan'ın da bu tür bir robot yapabileceğini ve Hindistan'ın da bir sonraki robot teknolojisi devrimine katkıda bulunabilecek yeteneklere sahip olduğunu göstermek istiyorum" dedi. Srivastava, Raşmi'nin Hindistan'ın sahip olduğu robotik yeteneklerini sergilemek için küresel bir ürün haline getirilmesini umuyor.

Kaynak: Ajanslar