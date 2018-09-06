Dünyanın gözü önünde hazırlanıyorlar: İdlib'de endişeli bekleyiş!

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta rejime bağlı birlikler birçok kez kimyasal saldırılarla katliamlar yaptı.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta rejime bağlı birlikler birçok kez kimyasalsaldırılarla katliamlar yaptı.

KATLİAM YAPACAKLAR



Esad rejiminden kaçarak İdlib'e sığınanlar, yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Tüm dünyanın uyarılarına rağmen rejime bağlı birlikler İdlib'e doğru ilerleyişte.

Tehlike çanlarının çaldığı kentte endişe hakim. Halk, kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı.

SIĞINAKLARA STOK



Neredeyse her evin altında bulunan sığınaklara, yemek ve su stoklanmaya başladı.

KİMYASAL SALDIRI ÖNLEMİ



Kimyasal saldırılara karşı da önlem almaya çalışan İdlibliler, basit çözümler üretmeye çalışıyor.

Hiçbir şeyin farkında olmayan küçük çocukları tehlikeli günler bekliyor...

Kaynak: Ajanslar